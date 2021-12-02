«اللافي» يُجري مباحثات في نواكشوط

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والوفد المرافق له، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، اليوم الخميس.

وأكد الرئيس الموريتاني في مستهل اللقاء، على عمق العلاقات الليبية الموريتانية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وبحث النائب مع الرئيس الموريتاني، الملفات ذات الاهتمام المشترك في عديد المجالات من خلال اللجنة المشتركة الليبية الموريتانية، ودعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وناقش اللقاء إحياء اتحاد المغرب العربي، وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس G5، نظرا لدورها الفاعل في المنطقة.

كما تطرق اللقاء أيضاً، إلى ملف المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق استقرار ليبيا.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي قد وصل موريتانيا مساء أمس الأربعاء، وكان في استقباله، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير موريتانيا في ليبيا، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط.

وتأتي هذي الزيارة في إطار تفعيل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وبُحث سبل تطويرها.