«اللافي» يُشيد بالتعاون العسكري بين ليبيا وتركيا

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بتعاون تركيا مع ليبيا في المجال العسكري.

اللافي وخلال زيارة غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس، ثمّن التعاون التعاون الليبي التركي في المجال العسكري، لا سيما حرص الضباط الليبيين على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصاتهم.

وشدّد اللافي أهمية التعاون مع تركيا في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين طرابلس وأنقرة في مجال التدريب والاستشارات الفنية”، حسب البيان ذاته.

الجدير بالذكر أنّه في نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لتسهم القوات التركية في تخريج عدد من الدفعات في الجيش الليبي, ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين.