«اللافي» يُشيد بجهود الجزائر السّاعية للوصول لتسوية تساهم في استقرار ليبيا

أعرب المجلس الرئاسي الليبي، عن تقديره لجهود الجزائر، بشأن السعي للوصول إلى تسوية تساهم في استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مع السفير الجزائري لدى طرابلس سليمان شنين، بالعاصمة الليبية، وفق بيان للمجلس الليبي.

وأعرب اللافي عن تقديره لجهود الجزائر بشأن حل الأزمة من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، للوصول إلى تسوية تساهم في استقرار ليبيا، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية دون التدخل في سيادتها.

واستعرض الجانبان مشروع المصالحة الوطنية، لصياغة ميثاق سلمي اجتماعي يتوافق عليه الليبيين، ليكون مدخلا لحل الأزمة السياسية، والعمل على تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات”.

بدوره قال السفير الجزائري إنّ أمن واستقرار ليبيا، من أمن واستقرار الجزائر، وإنّ بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.

وبحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.