التحالف العربي يعترض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الخميس، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في المملكة.

يأتي ذلك في حين، قام الحوثيون صباح اليوم الخميس، بمهاجمة السعودية بطائرة مسيّرة بعد ساعات على استهداف مطار في جنوب المملكة في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في بيان.

وأطلق الحوثيون الطائرة المُسيّرة باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، دعما لقوات الحكومة المعترف بها تمكّنت من إسقاطها.

وقال التحالف في بيان أن الطائرة أطلقت “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية”.

ووقع الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على إثر هجوم للمتمردين الذين طالبتهم واشنطن بوقف هجماتهم هذه “فوراً”.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وفي يناير الماضي دمّرت القوات السعودية “هدفا جويا معاديا” فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس “ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الحكومية.