اللجان الطبية الليبية تواصل رعاية الحجاج وتوصيات صحية هامة لـ«أيام التشريق»

تواصل اللجان التابعة للبعثة الليبية للحج عملها دون انقطاع، ساهرة على راحة الحجاج الليبيين وتقديم الخدمات على مدار الساعة، وفي مقدمتها الرعاية الصحية التي يشرف عليها فريق طبي متخصص من مركز طب الطوارئ والدعم.

وفي تصريح من عيادة البعثة بمدينة منى في أول أيام العيد، أوضح الدكتور حسن مليطان، أحد أعضاء الفريق الطبي، أن العيادة استقبلت عدداً من الحجاج، غالبيتهم يعانون من نزلات برد وإعياء نتيجة الإجهاد، بسبب طبيعة يوم عرفة والتنقل المكثف، إلى جانب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما يترتب عليه من جفاف وإرهاق بدني.

ودعا الدكتور الحجاج إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، واتباع إجراءات السلامة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التزام مرضى السكري بجرعات الأنسولين وتخزينها في أماكن مناسبة.

كما تمنى الفريق الطبي للحجاج الليبيين حجاً مبروراً وعودة آمنة إلى أرض الوطن، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

تواصل اللجان التابعة للبعثة الليبية عملها دون انقطاع، ساهرة على راحة الحجاج وخدمتهم على مدار الساعة. وفي هذا الإطار،… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في الجمعة، ٦ يونيو ٢٠٢٥