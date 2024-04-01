اللجنة الأمنية المشتركة تعقد اجتماعها في العسة

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار وزير الداخلية المكلف مساء أمس الأحد، اجتماعها الثاني في العسة برئاسة رئيس الغرفة لواء “عبدالحكيم الخيتوني” ومعاون رئيس الغرفة مقدم “علي الجابري”.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تعليمات وزير الداخلية المكلف بتوجه رئيس ومعاون الغرفة والأعضاء إلى منفذ رأس اجدير الحدودي غداً الاثنين، لتقييم الوضع بالمنفذ والأضرار التي حصلت به وذلك بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإعداد التقرير حول المنفذ من أجل وضع الحلول لإعادة فتحه.

وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أمس الأحد، أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه سيتوجهان إلى منفذ رأس اجدير لتقييم الأضرار والوقوف على أخر المستجدات، معبرًا عن أمله في فتح المنفذ قبل عيد الفطر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه فور الانتهاء من التقييم ستحيل الوزارة تقريراً بالخصوص إلى رئيس الحكومة ليجري فتح المعبر من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية.