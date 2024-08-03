اللجنة الأولمبية الجزائرية تصدر بيانا بشأن «أزمة» الملاكمة إيمان خليف

نددت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بحملات التشويه التي استهدفت الملاكمة إيمان خليف، خلال منافساتها في أولمبياد باريس 2024، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحمايتها.

وكانت قررت الملاكمة أنجيلا كاريني الانسحاب من النزال الذي جمعها يوم أمس الخميس، أمام إيمان خليف، التي عرفتها الصحافة الغربية بـ”الثنائية الجنس”، بعد مرور 46 ثانية فقط من البداية، وذلك بسبب تعرضها لضربات موجعة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بيانا، اليوم الجمعة، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، جاء فيه:

“تنهي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية إلى علم الرأي العام الوطني والدولي، انه تبعا للشكوى الرسمية التي قدمتها اليوم إلى اللجنة الأولمبية الدولية، فيما يخص الانتهاك والتجاوز الخطير لأخلاقيات الرياضة والمساس بالميثاق الأولمبي، بشخص بطلتنا إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024، فقد اعطت اللجنة الأولمبية الدولية إنذارا اخيرا للمخالفين مع الأمر بحذف كل منشور يمس ببطلتنا ايمان خليف.

نحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد البطلة ايمان خليف.

حظ موفق لبطلتنا وتحيا الجزائر”.