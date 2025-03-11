اللجنة الاستشارية تناقش معالجة «القضايا الخلافية» في الإطار الانتخابي

اختتمت “اللجنة الاستشارية” في بعثة الأمم المتحدة، اجتماعها الذي استمر ثلاثة أيام في بنغازي، حيث ناقشت “المقترحات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي”.

وستساهم المناقشات “التي يسّرتها البعثة بين اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي قامت بصياغة قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية”.

وسيشمل ذلك “تقديم توصيات تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية الأسبوع القادم في طرابلس”.