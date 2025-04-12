اللجنة الاستشارية تواصل مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي

استأنفت اللجنة الاستشارية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم اجتماعاتها لمواصلة مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم.

وتهدف الاجتماعات،إلى “إعداد مقترح متكامل يتضمّن مجموعة من الخيارات التي من شأنها دعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ”.

وتسعى اللجنة إلى “استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية”.

وفي 19 مارس الفائت، اختتمت اللجنة الاستشارية، التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعها الخامس والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في طرابلس.

وواصلت اللجنة “مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات”.

ووفق بيان البعثة، “كُلِّفت اللجنة بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات التنفيذ الفعال للانتخابات”.