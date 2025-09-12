اللجنة البرلمانية الليبية القطرية تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

أصدرت لجنة الصداقة البرلمانية الليبية القطرية بمجلس النواب الليبي بياناً، أدانت فيه الاعتداء الغادر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة من قبل العدو الصهيوني.

وأكدت اللجنة في بيانها تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانب الشعب القطري في هذا الظرف الصعب، كما تقدمت بأحر التعازي لأسر وذوي الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على ضمان حماية المدنيين، وصون سيادة دولة قطر، ووقف أي تصعيد يمس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد وقّع البيان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية القطرية، النائب عيسى محمد العريبي، مؤكداً موقف مجلس النواب الليبي الثابت في دعم قضايا الأمة ورفض الاعتداءات على الشعوب الشقيقة.