اللجنة البرلمانية المُكلفة بالانتخابات تُنهي أعمالها

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن اللجنة البرلمانية المُكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها.

وقال بليحق في تصريحات اليوم السبت، إن اللجنة لم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقاً لقرار إنشائها وتحديداً المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم(11) لسنة 2021م.

وأضاف بليحق أن امر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعاً في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس.

يُشار إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

وفي وقت سابق، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المُشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وذكر رئيس المفوضية عماد السائح، في تصريحات صحفية، أن الخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت لها المفوضية، وأن معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل انتهت.