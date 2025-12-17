مجلس النواب يتابع معالجة «المستحقات المالية» للشركات

عقدت لجنة متابعة ومعالجة ملف الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركات الوطنية المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومدن ومناطق الغرب اجتماعًا برئاسة عضو مجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، وعضوية النواب يوسف محمد كمود وفاطمة عبدالسلام الصويعي.

جاء الاجتماع بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم 100 لسنة 2025، الذي نص على تشكيل اللجنة وتحديد مهامها لمتابعة حقوق الشركات الوطنية التي نفذت الأعمال المتعلقة بلجنة الطوارئ في مختلف المناطق.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ملف الشركات الوطنية وآليات معالجة الترتيبات المالية المستحقة لها. وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة جميع الإجراءات المالية لضمان استكمال حقوق الشركات بشكل كامل، مشيرة إلى استمرار انعقاد الاجتماعات لمتابعة تقدم العمل في هذا الملف حتى التوصل إلى حل نهائي.