اللجنة البرلمانية تُناقش تقارير الأجهزة الرقابية والمصرف المركزي

انطلقت اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت، أعمال الاجتماع الثاني للجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو برئاسة رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة، وبحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.

وبحسب ما أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقشت اللجنة المُشكلة من قِبل رئيس مجلس النواب في اجتماعها بشكل مفصل، جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة الليبية بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

كما ناقش الاجتماع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.