اللجنة التأسيسية لصندوق التكافل تبحث التحضيرات النهائية لعقد اجتماع الجمعية العمومية

عقدت اللجنة التأسيسية لصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا برئاسة الأستاذ مفتاح الدريجي، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتأسيس الصندوق.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع نماذج الاشتراك الواردة من الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، بهدف مراجعتها واعتمادها ضمن الخطوات التنظيمية لتفعيل الصندوق.

كما ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، والذي من المقرر أن يُعرض خلاله النظام الأساسي لصندوق التكافل، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية لإطلاق الصندوق، الذي يُنتظر أن يسهم في تعزيز جوانب الدعم الاجتماعي للمنتسبين.