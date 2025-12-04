ليبيا تطلق خطة استراتيجية لتطوير «قطاع الطيران»

عقدت اللجنة التأسيسية للشركة القابضة للطيران اجتماعًا برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد سالم الشهوبي، في إطار جهود الحكومة لإعادة تنشيط قطاع المواصلات وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي.

وحضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة والخبراء المتخصصين، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية المنجزة وفق رؤية الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للطيران، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق قفزات نوعية في جودة الخدمات، مع استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا كميزة تنافسية متميزة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة الدولية والشركات العالمية الكبرى لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة وجودة الأداء، مع التركيز على متابعة نتائج التعاون مع شركة بوينغ الأمريكية في إطار الشراكة الاستراتيجية الليبية-الأمريكية، بهدف رفع القدرات الفنية والتشغيلية للشركة القابضة للطيران.

وتتزامن هذه الجهود مع خطط الحكومة لإطلاق عدد من المطارات الجديدة وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، مما يسهم في تحسين منظومة الطيران المدني في ليبيا، ويعزز استدامة وتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والخدمية للحكومة.