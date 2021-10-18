اللجنة التحضيرية للانتخابات تستعرض استعدادات الاستحقاق القادم

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للانتخابات.

ونوقش خلال الاجتماع، آخر الاستعدادات الجارية من قِبل وزارة الداخلية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، من خلال الخطط والبرامج التدريبية للعناصر الشرطية بوزارة الداخلية في تأمين وحماية مراكز وصناديق الاقتراع والناخبين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العقبات التي تواجه سير عمل اللجنة ووضع الحلول العاجلة والسريعة لها، لضمان الوصول للنتائج المرجوة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية خلال شهر ديسمبر القادم، بحسب ما أفاد مكتب الإعلامي الأمني