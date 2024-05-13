اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهجرة تطلع على استعدادات اللجان الفرعية

بحثت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي، الذي يناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمس الأحد، استعدادات اللجان الفرعية، وما توصلت إليه خلال اجتماعاتها السابقة بخصوص التحضير للمؤتمر.

وحسب بيان اللجنة عقد الاجتماع الثاني عشر بديوان وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة المكلفة، برئاسة وزيري الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج .

ومن المقرر انعقاد المؤتمر الأفريقي – الأوروبي، في الـ 25 من مايو الجاري بمدينة بنغازي.