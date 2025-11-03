النفط تعقد اجتماع تحضيري لمنتدى «ليبيا إفريقيا» للغاز

واصلت اللجنة التحضيرية لمنتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز اجتماعها السابع برئاسة د. عبد الكبير الفاخري، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارات الخارجية والداخلية، وجهاز الأمن الداخلي، وإدارة مطار معيتيقة.

وتناول الاجتماع آخر الترتيبات التنظيمية للمنتدى المزمع عقده في 6-7 ديسمبر 2025 بفندق ماريوت طرابلس، والذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 مشارك من مختلف الدول، بينهم عدد من الوزراء.

وأكدت اللجنة على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الترتيبات اللوجستية والأمنية والتنظيمية، بما يعكس مكانة ليبيا في قطاع الغاز والطاقة على المستوى الإقليمي.