اللجنة الحكومية تراجع مئات عقود استثمار المرافق التعليمية لتعزيز الجودة والشفافية

عقدت لجنة مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة بالمرافق الملحقة بالمؤسسات التعليميةالتابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها العاشر برئاسة محمد المغربي، حيث تم دراسة ملفات واردة من 24 مراقبة تربية وتعليم تتعلق بعقود انتفاع الهوائيات لشركات المدار، وليبيانا، وليبيا للاتصالات، وGIGA، بالإضافة إلى عقود انتفاع الصالات الرياضية، ملاعب كرة القدم، والنشاط التعليمي داخل المؤسسات التعليمية.

وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بمراجعة وتصنيف العقود، حيث بلغ عدد عقود استثمار ملاعب كرة القدم 60 عقدًا، وعقود استثمار الصالات الرياضية 14 عقدًا، وعقود النشاط التعليمي 26 عقدًا، في حين وصل عدد عقود تنصيب هوائيات الاتصالات إلى 173 عقدًا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1694) لسنة 2024، بهدف مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة بالمرافق التعليمية.