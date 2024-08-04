اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات تعقد اجتماعا

عقد، صباح اليوم الأحد، اجتماع ضم أبوبكر مردة عضو مجلس المفوضية ومحمد قحيص المدير العام بالمفوضية مع محمد السوكني رئيس اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

حيث تم الاطلاع على آخر استعدادات اللجنة لتنفيذ العملية الانتخابية، والبدء في نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين اعتباراً من يوم غد الاثنين وتستمر لغاية يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

ويأتي ذلك في إطار متابعة آخر التحضيرات لعملية انتخاب النقابة العامة لمؤسسات التعليم الخاص والذي مزمع البدء في تنفيذها خلال هذه الفترة.