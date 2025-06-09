 اللجنة الطبية في بعثة الحج الليبية تعلن حصيلة أعمالها لموسم حج 1446هـ

أعلنت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج الليبية، اليوم الاثنين، آخر أيام التشريق، عن إحصائيات عملها الطبي خلال موسم حج 1446 هـ، والتي شملت مختلف جوانب الرعاية الصحية المقدّمة للحجاج الليبيين في مكة والمشاعر المقدسة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد الإجراءات الطبية المنفذة 5137 إجراءً، فيما بلغ إجمالي الأدوية المصروفة 4584 وصفة طبية. وسجلت اللجنة 3 حالات ولادة، إلى جانب حالتين وفاة خلال فترة الحج.

وفي مشعري عرفات ومنى، أجرت الفرق الطبية 941 حالة كشف طبي، وتم نقل 70 حاجًا إلى المستشفيات لاستكمال فحوصاتهم الطبية، فيما خضع 5 حجاج لعمليات جراحية، توزعت بين كسر في عظم الفخذ، قسطرة قلبية، وحالة ولادة.

وأكدت اللجنة استمرار جاهزيتها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحجاج الليبيين حتى عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدة بتعاون الحجاج والتنسيق العالي مع الجهات السعودية المختصة.

يذكر أن اللجنة الطبية ببعثة الحج الليبية هي إحدى اللجان التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وتُشكل سنويًا ضمن بعثة شؤون الحج الليبية المكلفة بالإشراف على الحجاج الليبيين خلال أداء مناسك الحج.

وتضم اللجنة عددًا من الأطباء والمتخصصين في مجالات الطب العام والطوارئ والتمريض والصيدلة والإسعاف، وتُعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعاجلة للحجاج، والتعامل مع الحالات الطارئة في الميدان، سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة كمنى وعرفات ومزدلفة.

وتشرف اللجنة على تجهيز عيادات طبية متنقلة وثابتة وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وتعمل بتنسيق مباشر مع السلطات الصحية السعودية لضمان نقل الحالات التي تستدعي تدخلاً متقدماً إلى المستشفيات السعودية، كما تتولى اللجنة أيضًا التثقيف الصحي للحجاج، وتُشارك في جهود الوقاية من الأمراض المعدية ومراقبة الوضع الصحي العام للحجاج الليبيين.

وتُعد اللجنة من الركائز الأساسية في بعثة الحج الليبية، وتسهم بفعالية في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، لا سيما في ظل الظروف المناخية والتحديات الصحية التي تفرضها بيئة الحج.