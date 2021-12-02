اللجنة العسكرية المشتركة تتوجه إلى تركيا وروسيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر، اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية 5+5، توجهت اليوم إلى تركيا وبعدها تتوجه إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “توجهت اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا”.

وتابع: “ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية”.

ونوه المحجوب بأنه “خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني”.