اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع في مدينة سرت

انطلق مساء اليوم السبت، بمدينة سرت، الاجتماع العاشر للجنة العسكرية المشتركة 5+5، في جلسة مغلقة، وذلك بعد نحو عام من آخر اجتماع للجنة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” نقلا عن مصادر، بأنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات اللجنة المشتركة حتى يوم غد الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمالها.

واستعرضت اللجنة في الجلسة المغلقة التي عُقِدت بالمقر الدائم للجنة في سرت، المواضيع المتعلقة بعملها ونتائج اجتماعاتها السابقة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الأمنية بالساحة الليبية.

هذا ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات الغد وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني خوري، ووفد الخبراء.

يُشار إلى أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 كان في 7 نوفمبر الماضي بالعاصمة التونسية، بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين.