اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعاً في سبها

أفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء مصطفى يحيى، بأن اللجنة ستجتمع خلال الأيام القادمة في مدينة سبها.

وأوضح اللواء يحيى في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، أن اجتماع سبها سيكون جزء من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفترة الماضية في تونس وطرابلس وبنغازي.

بدوره قال عضو لجنة 5+5 اللواء مختار النقاصة، إن اجتماع اللجنة العسكرية والقادة الأمنيين والعسكريين الممثلين عن المنطقة الغربية والقيادة العامة سيكون في منصف شهر مايو بمدينة سبها.

وأضاف اللواء النقاصة، أن الاجتماع سيكون لاستكمال ملف إخراج المرتزقة وسيركز على إطلاق سراح المحتجزين وعودة المهجرين إلى مدنهم.

هذا وأكّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكرييين على ضرورة الالتزام الكامل بما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي طرابلس وبنغازي.

وشدد البيان الختامي لاجتماع بنغازي يوم 8 أبريل الجاري، على الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية من مختلف مناطق ليبيا.

ودعا البيان إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية في الإسراع بتبادل المحتجزين، إلى جانب تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها.