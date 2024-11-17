اللجنة العليا لانتخابات: 74% نسبة المشاركة في انتخابات البلدية وإعلان النتائج خلال يومين

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية أن الإحصائية الأولية للمصوتين في انتخابات المجموعة الأولى للمجالس البلدية بعد استكمال عملية الاقتراع التي جرت اليوم السبت بلغت 74% حسب التقديرات الأولية بعد ورود 96%من بيانات المراكز الانتخابية .

وأوضح بن تاهية في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس عقب إغلاق مراكز الاقتراع لانتخاب المجموعة الأولى للمجالس البلدية البالغ عددها 58 بلدية أن المفوضية في انتظار 4% من معلومات المراكز التي لم تصل عنها أي تفاصيل حتى الثالثة مساء، مؤكدا بأن الإحصائية النهائية سيعلن عنها خلال اليومين القادمين.

وأكد بن تاهية أن عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم وكانوا مؤهلين للمشاركة في العملية الانتخابية بلغ 186 الف و55 ناخب بينهم 130 الف من الرجال و56 الف من النساء.

وأشار إلى أن أعداد المرشحين المتقدمين للعملية الانتخابية 159 قائمة موزعين على البلديات الـ58 ، حيت تشمل هذه القوائم 1786 مرشح بالنسبة للأفراد ، موضحا بأن عدد الافراد المشاركين في هذه العملية الانتخابية 545 الـ 470 من الرجال و 17 من النساء.

وأضاف بن تاهية أن هذا العرس الانتخابي جرى على كامل البلاد ابتداء من بلدية امساعد شرقا وبلدية زلطن غربا الى بلدية البركت جنوبا أي في الجنوب الغربي وبلدية الجوف في منطقة الجنوب الشرقي .

كما أن عدد الموظفين العاملين في هذه المراكز بلغ 5000 موظف 63% منهم رجال و37% منهم نساء ، مشيرا إلى انه لإتاحة المزيد من الشفافية والنزاهة لهذه العملية تم السماح بالتسجيل لـعدد 1367 مراقب و 94 اعلامي محلي و 14 اعلامي دولي ووكلاء المرشحين الذين حضروا لمراقبة العملية الانتخابية لضمان أصوات مرشحيهم الذين بلغوا 4831 وكيل.

وأعرب بن تاهية عن تقديره للجهود التي بذلها 24 ألف ضابط وضابط صف خلال مشاركتهم في تأمين هذه الانتخابات التي جرت بحسب وصفه في أجواء ديمقراطية دون حدوث أية خروقات امنية في كافة مراكز الاقتراع .

وأشاد بن تاهية في ختام مؤتمره الصحفي بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة التعليم ومؤسسات المجتمع المدني الذين قاموا بحملات إعلامية وكافة الإعلاميين الذين غطوا هذا الحدث بهدف إنجاح هذا العرس الانتخابي.

#المؤتمر_الصحفي لآخر إحصائيات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى 16 نوفمبر 2024، والنسبة الأولية لأعداد المقترعين ب(58) بلدية. تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤