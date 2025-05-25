اللجنة العليا لبعثة الحج تتخذ قرارات عاجلة لضمان سلامة وراحة الحجاج

حرصًا على متابعة شؤون الحجاج الليبيين وضمان سير الموسم بسلاسة، عقدت اللجنة العليا لبعثة الحج الليبية اجتماعها الدوري الرابع، حيث ناقشت عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الطارئ الفني الذي تعرضت له إحدى طائرات الخطوط الأفريقية عند إقلاعها من مطار الأبرق.

وبحيب اللجنة، نتج عن العارض المفاجئ تأخير في الرحلة، إلا أن التنسيق المباشر مع مصلحة الطيران المدني أفضى إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة، ضمنت سلامة الحجاج، وفقًا لما تنص عليه بنود العقد مع الشركة الناقلة.

كما تطرّق الاجتماع إلى متابعة أوضاع الحجاج في أماكن إقامتهم، من حيث جودة السكن ومستوى الإعاشة والخدمات المقدمة، وشددت اللجنة على أهمية الرفع من مستوى الرعاية وتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات الحجاج ويعكس صورة إيجابية عن أداء البعثة الليبية.