اللجنة العليا لـ«تحدي القراءة العربي» تناقش ترتيبات تكريم المتفوقين

عقدت اللجنة العليا لمبادرة “تحدي القراءة العربي” في ليبيا اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالحفل الختامي للمبادرة على مستوى الدولة، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور مدير مكتب شؤون وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد سعد، إلى جانب المنسق الوطني للمبادرة وأعضاء اللجنة العليا، حيث جرى بحث الجوانب التنظيمية والفنية اللازمة لضمان إخراج الحفل بالصورة التي تعكس حجم المشاركة والتميز الذي حققه الطلاب الليبيون.

وتناول الاجتماع مراجعة شاملة للتجهيزات الإدارية والفنية المرتبطة بالحفل الختامي، المقرر إقامته يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري، والذي سيتم خلاله الإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي على مستوى ليبيا، إلى جانب تكريم الطلبة المتميزين والمشرفين والمدارس والمراقبات التعليمية المتميزة.

وأكد الحاضرون على أهمية استكمال جميع الترتيبات بما يضمن تنظيم حفل يواكب حجم المشاركة في المبادرة، ويعكس الجهود المبذولة في دعم ثقافة القراءة لدى الطلبة.

تُعد مبادرة “تحدي القراءة العربي” واحدة من أبرز المبادرات التعليمية في العالم العربي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة وتشجيعهم على الاطلاع والمعرفة، وتشارك فيها دول عربية عدة ضمن منافسة سنوية لاختيار أفضل القرّاء على المستويات الوطنية ثم العربية.