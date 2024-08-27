اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تستلم عددًا من المقار في طرابلس

أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عن استلام عدد من المقار داخل بلدية طرابلس المركز، بإشراف وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء عماد الطرابلسي.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فقد شملت المواقع المستلمة فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة “الريجية”، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة، ومبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة، ووزارة المالية، ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية، ومبنى الإذاعة بشارع النصر.

واستلمت اللجنة هذه المقار من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار لتشرع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة في تأمين هذا المقار عقب الاستلام.

وفي وقت سابق، استلمت اللجنة مبنى هيئة التسجيل العقاري ومبنى قناة العاصمة سابقاً، بالإضافة إلى مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، قد أصدر أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.

استكمالاً للمهام المكلفة للجنة العليا للترتيبات الأمنية وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلَّف رئيس اللجنة لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024م مقار داخل بلدية طرابلس المركز ، شملت مبنى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية ومبنى شركة بريد ليبيا بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر، وتم استلام مهام تأمين هذه المقار من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة. تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

بإشراف وزير الداخلية المكلَّف، استلمت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عددًا من المقار في بلدية طرابلس المركز. طرابلس، الثلاثاء 27-8-2024م: بإشراف وزير الداخلية المكلَّف ورئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، استلمت اللجنة اليوم عددًا من المقار داخل بلدية طرابلس المركز. وشملت المواقع المستلمة: فندق جي دبليو ماريوت، وفندق كورنثيا، ومبنى إدارة مشروع المدينة القديمة "الريجية"، وميناء طرابلس البحري، وفندق المهاري، ومبنى ديوان المحاسبة. وقد تم تسليمها للجهات التابعة لها وتأمينها من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة. تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" ، استلمت اللجنة مبنى الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبس وتسليم مهام تأمينه إلى الإدارة العامة للشرطة الكهربائية. #وزارة_الداخلية #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤