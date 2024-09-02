اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تعقد اجتماعها الثاني

ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء عماد الطرابلسي، الاجتماع الثاني للجنة، بديوان الوزارة، اليوم الاثنين، بحضور جميع أعضائها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التي أنجزتها اللجنة في الأيام الماضية، بما في ذلك استلام عدد من المقرات، واستعراض المعوقات والملاحظات الواردة من لجنة العمل الميداني، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل لاستلام باقي المقرات، وأهمية تضافر الجهود لضمان نجاح العمل بالشكل المطلوب.

وأكد الطرابلسي على ضرورة الاستمرار في العمل وفق قرار مجلس الوزراء، لاستلام كافة المقرات والمباني وتسليمها إلى الجهات المختصة، مع تكليف الأجهزة والإدارات المعنية بوزارة الداخلية بمهام التأمين والحماية.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.