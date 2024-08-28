اللجنة العليا للترتيبات الأمنية تُسلم عدة مقار بطريق السواني

قامت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، اليوم الأربعاء بتسليم عدد من المواقع بطريق السواني، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة لواء عماد الطرابلسي.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن المواقع المستلمة شملت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حيث تم استلامها من جهاز التهديدات الأمنية وتسليمها بالكامل لمندوب الشركة، وجهاز البحث والتطوير التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، حيث تم استلامه من جهاز الأمن والتمركزات الأمنية وتسليمه إلى الشرطة العسكرية.

كما تم تسليم مصنع الملابس العسكرية، إلى جانب قطع أراضٍ مملوكة لمواطن، تم إغلاقها وإحالة الموقف إلى مكتب النائب العام للتصرف.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، قد أصدر أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.