اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني تعقد اجتماعها  الثاني

عقدت اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي ” وحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومندوبي وزارات الخارجية والمالية والتخطيط وبمشاركة الفريق التقني المساند.

وراجع المجتمعون التقارير المعدة من قبل الأجهزة التنفيذية، بشأن عدد المشاريع وطبيعتها وجهاتها التعاقدية وإجمالي التعاقدات، وقيم خطابات الضمان والدفعات المسددة والمستخلصات الجاهزة ونسب الإنجاز الفنية والمالية للمشروعات.

وتم الاتفاق على أن يخصص الاجتماع القادم لتحديد الأولويات للمشروعات المستهدف تفعيلها واعتبارها المرحلة الأولى في التفعيل.

وقدم رئيس اللجنة إحاطة حول نتائج اجتماعه مع السفير الصيني، حيث أكد السفير حرص واهتمام بلاده على تفعيل المشروعات المتوقفة وبحث سبل التعاقد علي مشروعات جديدة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على مسارات عمل التعاون الليبي الصيني، التى تم الاستقرار عليها وتمثلت في عدة مسارات كان أهمها فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالمبادرة الصينية وتفعيل المشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية، إلى جانب التعاون الثنائي.