اللجنة العليا لممري العبور تواصل اجتماعاتها الحاسمة وتعد تقريراً استراتيجياً

عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا–أفريقيا لممري العبور”، وهو أحد المشاريع الاستثمارية التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بالشراكة مع وزارة المواصلات، اجتماعها الدوري السابع صباح أمس الأربعاء في طرابلس، لمتابعة سير تنفيذ المشروع وخطة العمل المعتمدة.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، والذي تضمن اعتماد نطاق عمل المكتب الاستشاري تمهيدًا لإطلاق طلب العروض، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع المشترك مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المنعقد في 18 أغسطس الجاري.

وخلصت اللجنة إلى استكمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود في مسار تنفيذ المشروع، إلى جانب إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنتين الفرعيتين المكلفتين بجمع البيانات وإعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري، ورفع المقترح النهائي لمسارات الممرين بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024م.

كما سيتم إحالة التقرير إلى وزير المواصلات مرفقًا بالتقارير الفنية التفصيلية، تمهيدًا لاستكمال ما تبقى من مهام وفق خطة العمل المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام اللجنة العليا بالجدول الزمني المحدد للمشروع، الذي تشرف على تنفيذه وزارة المواصلات بالتعاون مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى التخطيط والتنسيق الشاملين لتنفيذ أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في البلاد.