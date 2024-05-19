 اللجنة العُليا للامتحانات تُصدر توجيهات وتعمم محظورات تعد «حالات غش»

طالبتْ اللجنة العُليا لإجراء اِمتحانات الشهادات العامّة التلامِيذ المتقدّمين للامتحانات، “إحضار بطاقة دخول الاِمتحان، و قلم رصاص من نوع (HB) لاِستعماله في عَملية التّظليل، وتغيير الإجابة إذا وُجِد بها أخطاء”.

وطالبتْ اللجنة في تعميم أصدرته بالخصوص لِرؤساء اللجان المركزية بالبلديات“، “التلاميذ التّأكد من أسمائهم وأرقام جُلوسهم مطبوعة على كل من ورقتَي الأسئلة والإجابة، وعدم اِستعمال قلم الحِبر الجاف في التّظليل عِند الإجابة لِيتسنّى مَحوها وإعادة التّضليل”.

وقالتْ إنه “في حال إذا أراد الطالب تغيير الإجابة بعد تظليلها فيجب عليه التّأكد من مَسحِها أولاً ثم يُظلّل غيرها، موضحة أن التّظليل يجب أن يكون للدّائرة الخاصة بالإجابة كامِلة، وعدم الاِكتفاء بِوضع علامة داخل الدّائرة أو رسم دائرة أو مربّع أو وضع علامة (صح) أو علامة (خطأ)”.

وذكّرت اللجنة “بحظر أيّ منع إدخال الهواتف المحمولة، والكتب، والمذكّرات أو أيّ أداة تُساعد على الغِش إلى قاعة الاِمتحان، منبهة إلى أنه في حالة ضبطها مع الطالب تُعتبر حالة من حالات الغِش”.

واختتمت تعمِيمها بأن “وجود الهاتف المحمول داخِل قاعة الاِمتحان يُعتبر غِشاً، ويُلغَى اِمتحان الطالب في هذه المادة حتى وإن كان الهاتف مُقفلاً”.