اللجنة الفنية تُكثّف جهودها لإطلاق مصنع الأسمنت في مصراتة

تواصل اللجنة الفنية المشرفة والمكلفة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تنفيذ التحضيرات اللازمة لانطلاق مشروع مصنع أسمنت مصراتة، وذلك ضمن الجدول الزمني المستهدف، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحفظة لتسريع الخطوات العملية نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وعقدت اللجنة اجتماعها العاشر لهذا العام، يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، بمقرها في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من البنود الفنية والإجرائية المدرجة على جدول الأعمال، وتركّز الاجتماع على متابعة التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لضمان توفير الغاز والزيت الثقيل اللازمين لتشغيل المصنع، إلى جانب التواصل مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة إمكانية تزويد الموقع بالطاقة الكهربائية المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع وزارة المواصلات للمساهمة في تنفيذ طريق معبّد بطول عشرة كيلومترات يربط موقع المشروع بشبكة الطرق الرئيسية. وتم الاتفاق كذلك مع مركز البحوث الصناعية على إجراء دراسة جيولوجية استكشافية تهدف إلى تحديث الدراسات السابقة، والتحقق من مدى توافر المواد الخام في الموقع، بما يضمن استدامة تشغيل المصنع لمدة تصل إلى خمسين عامًا.

وشهد الاجتماع استعراض التقارير الفنية المحالة من الفرق الفرعية، والتي تضمنت تقييم الوضع القائم للأعمال الهندسية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية، إلى جانب مراجعة وتقييم الجوانب الفنية والمالية للعقد السابق مع شركة “سينوما – ووهان” الصينية، والدخول في مفاوضات معها لإعادة صياغة عدد من البنود ضمن العقد الجديد.

وتأتي هذه الخطوات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الفنية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، بهدف استكمال الاستعدادات وتهيئة الموقع لانطلاق أعمال التركيب خلال الفترة المحددة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.