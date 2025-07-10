اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود تناقش تعزيز التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود برئاسة رئيس اللجنة، لواء محمد المرحاني، وبحضور عضو اللجنة المكلّف وزير الداخلية المؤقت، لواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وشارك في الاجتماع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (EUBAM) جان فيسيتال، إلى جانب وفد فني أوروبي عالي المستوى ومسؤولين من وزارة الداخلية.

واستعرض المجتمعون نتائج الجلسات السابقة، وتباحثوا آليات التنسيق المشترك في إدارة وحوكمة الحدود البرية والبحرية، مع التركيز على تذليل التحديات الفنية واللوجستية. وقد تم الاتفاق على زيادة وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للعاملين في مجال ضبط الحدود.

كما تناولت المداولات سبل دعم جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الثنائي في مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتقني من خلال برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة الداخلية بتعزيز الأمن الوطني وتفعيل التعاون الدولي لإدارة الهجرة وأمن الحدود وفق التشريعات الوطنية والدولية.