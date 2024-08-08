اللجنة القانونية بالأعلى للدولة تُؤكد فوز «المشري» برئاسة المجلس

أكدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة الخلاف في رأي لها حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس فوز خالد المشري واعتبار الورقة المميزة ملغية بحسب لائحة المجلس الداخلية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، بنصاب كامل، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على فيسبوك.

ورأت اللجنة أن ورقة الاقتراع المختلف عليها هي ورقة ملغاة لا يُعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا.

وبحسب رأي اللجنة، فإن توزيع الأصوات يكون على النحو التالي:

عدد ورقتين غير محتسبتين في العد وهما ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

المترشح محمد تكالة تحصل على 68 صوتا من أصوات الناخبين.

المترشح خالد المشري تحصل على 69 صوتا من أصوات الناخبين.

رأي اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بشأن ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الخميس، ٨ أغسطس ٢٠٢٤