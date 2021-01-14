اللجنة القانونية بملتقى الحوار تُقدم توصيات القاعدة الدستورية لاستحقاق 24 ديسمبر

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستها الافتراضية الخامسة.

وفي كلمتها الافتتاحية، شكرت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وخلال الجلسة، قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية.

كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت القادم لاستكمال مداولاتهم.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار.

وجددت في بيان لها اليوم الخميس، تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.