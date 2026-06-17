اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة تقترب.. مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل بوشيحة مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا عبد الكريم ركايبي، التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة، المقرر عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري، في خطوة تعكس حرص البلدين على دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي والملحق التجاري بالسفارة الجزائرية، حيث ناقش الجانبان عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الليبية الجزائرية، ومتابعة القضايا المشتركة التي من شأنها دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح أعمال اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة، والعمل على تفعيل مخرجاتها وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما شهد اللقاء تسلم وزير الاقتصاد والتجارة الليبي الدكتور سهيل بوشيحة دعوة رسمية من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري لزيارة الجزائر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ويعكس هذا الحراك المتواصل بين طرابلس والجزائر رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.