اللجنة الليبية للطوارئ تدعو الحكومة لمساعدة المتضررين في بلدية القره بولي

دعت اللجنة الليبية للطوارئ والاستجابة السريعة بمفوضية المجتمع المدني ، لجنة الطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين من إعصار درنة المتواجدين ببلدية القره بولي الذين يفتقرون إلى أبسط الأولويات الضرورية.

خلال زيارة قامت بها رئيسة اللجنة ” إنتصار القليب ” إلى البلدية، اعتبرت أن اللجان التي تحت مسمى الطوارئ والجهات الممولة في الدولة الليبية، تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكاملة عن تدهور حالة السكان الصحية والمعيشية.

ودعت القليب الأسر المتضررة لعدم الانجرار وراء المنظمات الدولية خارج ليبيا، التي تطلب ملء استبيانات الكترونية، وطلبت من الجميع عدم قبول لقاء أي منظمة دولية إلا عن طريق اللجنة الليبية للطوارئ والاستجابة السريعة، المعنية بالأمر. ـ