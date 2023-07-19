اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الأول بمدينة سرت

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن اللجنة المالية العليا التي شكلها مؤخرا المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية ستعقد اجتماعها الأول يوم غد الخميس بمدينة سرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إنه من المتوقع أن يصل صباح غد الخميس رئيس المجلس الرئاسي لمدينة سرت لترأس أعمال الاجتماع بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قذارة وأعضاء اللجنة الـ16.

وستناقش اللجنة آليات تنفيد القرار لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعوائد الثروات وفي مقدمتها عوائد النفط.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أجرى العديد من الحوارات والمشاورات مع أطراف محلية ودولية لضمان نجاح عمل اللجنة وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار.

يُشار إلى ان المجلس الرئاسي كان قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتشكيل “لجنة مالية عليا” برئاسة محمد المنفي، وفرحات بن قدارة نائبا له، وعضوية 16 آخرين بينهم وزراء ومسؤولون.