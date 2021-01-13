اللجنة المالية المشتركة تبدأ اجتماعات إعداد الميزانية الموحدة

باشرت اللجنة المالية المشتركة اليوم الأربعاء، اجتماعاتها عبر تطبيق “زووم” لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقاً لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العام.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة يوم أمس الثلاثاء.

وأعنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، عن الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة الموحدة، حيث بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة من وفدي حكومة الوفاق والحكومة الليبية المؤقت، توحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي على مستوى البلاد.

جاء ذلك في اجتماع تقابلي عُقِد أمس الثلاثاء، بمدينة البريقة، ضم كل من:

عن حكومة الوفاق الوطني

وزير الخارجية المفوض

وزير المالية المفوض

وعن الحكومة الليبية المؤقتة

وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة

نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي

كم حضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات المختصة من الحكومتين.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد، وإيماناً بأن الاقتصاد قاطرة السياسة، فإن الإصلاح الاقتصادي الذي يُوضع لبناته اليوم حتماً سينتهي به المطاف إلى الإصلاح السياسي، بحسب الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية – النقدية – التجارية) والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات.

ونوهت مالية الوفاق إلى أن هذا الاجتماع أتسم بتسامي وتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.