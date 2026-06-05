اللجنة المركزية: اعتماد نتائج انتخابات المجالس المحلية للشباب في 28 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، الخميس، اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية التي شملت 28 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضحت اللجنة أن قرار اعتماد النتائج استند إلى محاضر اللجان الفرعية، إضافة إلى محضر لجنة الفصل في الاعتراضات والطعون، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وبيّنت اللجنة أن اعتماد النتائج النهائية في بلدية طرابلس المركز جرى إيقافه بشكل مؤقت، إلى حين صدور الحكم القضائي المتعلق بالطعون المقدمة بشأنها، مؤكدة أن الإعلان النهائي لنتائج البلدية سيخضع لما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مراحل انتخابات المجالس المحلية للشباب، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في العمل المحلي وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام داخل البلديات.