اعتماد نتائج المرحلة الثانية من انتخابات «المجالس المحلية للشباب»

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب اعتماد نتائج الانتخابات الخاصة بالبلديات المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي لعام 2026، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأكدت اللجنة المركزية أن اعتماد النتائج يمثل خطوة جديدة ضمن مسار تعزيز مشاركة الشباب الليبي في العمل العام، وترسيخ حضورهم في إدارة الشأن المحلي عبر آليات ديمقراطية منظمة.

وتقدمت اللجنة بخالص التهاني والتمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع القوائم التي شاركت في منافسات المرحلة الثانية من الانتخابات، مشيدةً بالمشاركة الشبابية في هذا الاستحقاق.

وشددت اللجنة على أن هذه المرحلة تمثل بداية لمسار أوسع من الاستحقاقات التي يقودها شباب ليبيا، باعتبارهم عنصرًا أساسيًّا في بناء المستقبل والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية.

وتأتي انتخابات المجالس المحلية للشباب ضمن جهود وزارة الشباب في ليبيا لتعزيز مشاركة الفئات الشابة في الحياة العامة، وتوفير مساحة أمامهم للمساهمة في طرح المبادرات والمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.

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