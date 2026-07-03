فتح باب الطعون في انتخابات «المجالس المحلية للشباب»

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب نشر القوائم المبدئية في البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، مع استمرار فتح باب تقديم الطعون حتى يوم السبت الموافق 4 يوليو 2026 عند الساعة 11:59 مساءً.

وأوضحت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن تقديم الطعون يتم عبر البريد الإلكتروني: lcef@youth.gov.ly، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستكمال مراحل الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المترشحين لمراجعة بياناتهم بدقة، وتقديم الطعون خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، بما يضمن تعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مرحلتها الحالية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار تنظيم انتخابات المجالس المحلية للشباب، التي تُنفذ على مراحل متتابعة في عدد من البلديات المستهدفة، وفق آليات إشرافية معتمدة.

تسعى هذه الانتخابات إلى تعزيز مشاركة فئة الشباب في العمل المحلي وصناعة القرار على مستوى البلديات، من خلال آلية انتخابية تدريجية تهدف إلى ترسيخ مبدأ التمثيل الشبابي داخل الهياكل المحلية، مع التركيز على ضمان الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.