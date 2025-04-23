اللجنة المركزية لانتخابات الشباب تناقش جاهزية البلديات

عُقد في ديوان وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، “اجتماع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، برئاسة أحمد المقطوف، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير فرع الساحل الغربي، إلى جانب رؤساء المجالس المحلية لسواني بني آدم، وتاجوراء، والحوامد”.

وناقش الاجتماع “آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع التركيز على التحديات التي تواجه اللجنة”.

كما قدّمت المجالس المحلية المكلفة من قبل وزير الشباب “إحاطات تفصيلية حول نتائج اجتماعاتها مع عمداء البلديات المجاورة الراغبة في إجراء الانتخابات”.

وتم استعراض “مدى استجابة البلديات واستعدادها للدخول في العملية الانتخابية، مع توضيح التحديات والعوامل المؤثرة على نجاح الانتخابات”.

وعرض رئيس اللجنة “آلية تنفيذ الانتخابات بمراحلها المختلفة، بدءاً من تشكيل اللجان، مروراً بالتوعية والتسجيل، وصولاً إلى الاقتراع، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية وضمان الشفافية في جميع المراحل”.

واختُتم الاجتماع “بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس المحلية ومدراء الفروع، مع تكثيف الجهود لضمان نجاح العملية الانتخابية وتحقيق أهدافها في تعزيز المشاركة العامة ودعم مسار الانتخابات المحلية”.