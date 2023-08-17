اللجنة المركزية للانتخابات البلدية تعلن انطلاق الحملة الانتخابية درنة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أمس الأربعاء موعد انطلاق الحملة الانتخابية ببلدية درنة، اعتبارا من 26 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر المقبل.

ونوهت اللجنة إلى أن الصمت الانتخابي لانتخاب المجلس سيكون في 15 سبتمبر المقبل ويوم الاقتراع يوم 16 من نفس الشهر، مطالبة القوائم المترشحة والمترشحين الأفراد بضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية.

وحددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس بأنّ سقف الحملة الانتخابية بقيمة لا تتجاوز 97 ألف و500 دينار وفقا لما نص عليه القانون.