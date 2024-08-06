اللجنة المشتركة بين خبراء «اليوبام» والليبيين تعقد اجتماعها

عقد، صباح اليوم، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الخبراء من بعثة الاتحاد الأوروبي اليوبام والخبراء الليبيين التابعين للوزارات المعنية والأجهزة الأمنية التابعة لها.

وترأس الجانب الليبي عبدالرحمن الهادي خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، ترأس جانب البعثة إيان فيشتيا، رئيس بعثة اليوبام في ليبيا.

وفي مستهل الاجتماع أكد المدير ورئيس البعثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين لتحقيق أكبر استفادة من المشاريع والأنشطة والبرامج التي تدعمها اليوبام.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة سير عمل الفرق الفنية المكلفة بمتابعة المشاريع والبرامج والانشطة المتفق عليها والتي تدعمها البعثة في المجال البحري والبري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذلك في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجهها القطاعات الليبية المعنية وذلك لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الادارة المتكاملة للحدود في ليبيا اليوبام، في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023م