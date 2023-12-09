اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية تُجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جددت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بمتابعة تطورات الوضع في غزة دعوتها “للوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

ونقلت بوابة الأهرام الدولي عن اللجنة تأكيدها خلال إجتماعها في واشنطن، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وعبرت اللجنة عن “الإمتعاض” جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وتضم اللجنة كلا من فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسامح شكري وزير الخارجة المصري ، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.