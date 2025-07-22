اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث الساحل تنهي أعمالها

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عن الانتهاء الرسمي من مهامها، ودعت وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي سيُعقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن نتائج تحقيقاتها وتوصياتها.

وأفادت اللجنة في بيان رسمي بأنها أنهت تحقيقاتها التي استمرت لأربعة أشهر، حيث قامت بزيارات ميدانية شملت العديد من القرى والأحياء المتضررة، بالإضافة إلى تفقد مواقع الأحداث والمقابر وأماكن الدفن.

وعقدت اللجنة لقاءات مع مئات الأشخاص، بينهم عائلات الضحايا ومسؤولون حكوميون وشهود عيان، وجمعت إفاداتهم وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.

كما أوضحت أنها أجرت مشاورات مكثفة مع جهات دولية تابعة للأمم المتحدة لضمان الالتزام بأفضل المعايير الدولية في عمليات التحقيق.

واستندت اللجنة في نتائجها إلى وثائق وتقارير وإفادات وأدلة مادية ورقمية تم فحصها بدقة، وسلمت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، في 13 يوليو الجاري.

وأكد البيان أن المؤتمر الصحفي سيُسلط الضوء على منهجية العمل والنتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة بالإضافة إلى توصياتها، وذلك ضمن التزامها بالشفافية وحق الجمهور في معرفة الحقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتعبير عن شكرها لكل من دعم عملها، ومقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا من المدنيين وأفراد القوات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

في سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى، وأن الترتيبات اللوجستية لهذا الإجراء جارية.