اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :تدين إختطاف الصحفي رضا فحيل

وفي بيان لها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس ، بسرعة التحرك لكشف مصير الصحفي رضا فحيل البوم ، وضمان إطلاق سراحه ، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس ، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة ، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم